Казахстанский авторынок падает второй меcяц подряд

Падение авторынка Казахстана продолжается второй месяц подряд. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Казахстане».

Если в августе местный авторынок сократился всего лишь на 0,2%, то в сентябре – уже на 6%. При этом прежде, каждый месяц 2021 года, рынок только рос. Как отмечают эксперты агентства, в первый месяц осени казахстанцы купили почти 9 тысяч новых легковых автомобилей.

Интересен и тот факт, что в сентябре на рынке Казахстана сменился лидер среди брендов – на этот раз им стал корейский Hyundai. За месяц его продукция разошлась тиражом в 1800 автомобилей, что на 10% меньше, чем в сентябре 2020-го. Прежний лидер – Chevrolet (1790 шт; +35%) – на этот раз стал вторым, совсем чуть-чуть отстав от Hyundai. В ТОП-5 марок также вошли японская Toyota (1180 шт.; +6%), российская LADA (1040 шт.; -46%) и корейская Kia (750 шт.; +63%).

А вот бестселлером среди моделей в Казахстане по-прежнему остается седан Chevrolet Cobalt, который в сентябре был куплен в количестве 1100 единиц. Следом идет седан Hyundai Accent с результатом в 730 машин. Автомобили семейства LADA Granta в первый осенний месяц на казахстанском рынке разошлись тиражом в 500 штук. Немного отстала от них Toyota Camry (440 шт.), а замкнула пятерку лидеров LADA Vesta (300 шт.).

По итогам 9 месяцев 2021 года рынок Казахстана показывает положительную динамику. С января по сентябрь жители соседней страны приобрели около 80 тыс. новых легковых автомобилей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более подробно об этом – здесь.

Фото: hyundai.kz