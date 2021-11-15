В России стартовали продажи обновленного Kia Ceed

Российские дилеры Kia начали продажи обновленных моделей семейства Ceed – хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW. Цены на хэтчбек составляют от 1 млн 564 тыс. 900 рублей до 2 млн 109 тыс. 900 рублей, универсал предлагается по цене от 1 млн 604 тыс. 900 до 2 млн 179 тыс. 900 рублей. Также в продажу поступил купе-кроссовер XCeed в версии 2022-го модельного года, который доступен в четырех комплектациях по цене от 1 млн 874 тыс. 900 рублей до 2 млн 349 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Вслед за Cerato, Soul и Rio модели семейства Ceed получили новый логотип Kia. С обновлением пятидверный хэтчбек Ceed и универсал Ceed Sportswagon (SW) в ряде комплектаций теперь оснащаются комплексом телематики Kia Connect, обладающим расширенным набором функций с доступом к навигационным сервисам. В оснащение обновленных моделей Ceed войдет и новейшая версия комплекса систем безопасности и помощи водителю Drive Wise.

Для обновленных Ceed и Ceed SW, а также для XCeed 2022-го модельного года предложена новая гамма двигателей. На смену двигателю 1,4 T-GDI пришел новый двигатель 1,5 T-GDI линейки Smartstream с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, который сочетается с роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией 7DCT с двумя сцеплениями. У нового силового агрегата увеличился максимальный крутящий момент, теперь он составляет 253 Нм, которые доступны в диапазоне от 1500 до 3500 об/мин. Двигатель 1,5 T-GDI для рынка России имеет мощность 150 л.с. – этот показатель учитывает действующую систему налогообложения, позволяя клиенту иметь меньшую ставку налога на автомобиль (на рынках стран Европы его мощность составляет 160 л.с.).

Помимо нового мотора 1,5 T-GDI для обновленных Ceed и Ceed SW будет предложен двигатель 1,6 MPI (128 л. с., 154,6 Нм) в сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией, а для XCeed 2022-го модельного года – двигатель 1,6 T-GDI (200 л.с., 265 Нм) в сочетании с 7DCT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры Kia реализовали 6345 автомобилей семейства Ceed, что на 29% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке до конца года, читайте в «Календаре новинок».