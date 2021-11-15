Volkswagen Touareg лишился бензиновых версий в России

Компания Volkswagen прекратила поставки в Россию кроссоверов Touareg, оснащенных бензиновым турбомотором 2.0 TSI мощностью 249 л.с. «Старший» бензиновый двигатель 3.0 TSI (340 л.с.) исчез из российской гаммы еще раньше, пишет портал Wroom.ru.

Таким образом, теперь российские дилеры Volkswagen предлагают кроссовер Touareg только с 3,0-литровым турбодизелем, развивающим 249 л.с. Цены на модель начинаются с отметки 5 млн 551 тыс. рублей. Частичной заменой ушедшим версиям Touareg можно считать кроссовер Volkswagen Teramont, который недавно вернулся на российский рынок и оснащается только бензиновыми моторами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen обновила пакет «Парковка Плюс» для кроссовера Touareg, добавив в него функцию дистанционного управления парковкой. Теперь присутствие водителя в машине необязательно – автомобиль может припарковаться даже в небольшом пространстве, а также выехать с места без непосредственного участия человека.

По итогам девяти месяцев 2021 года продажи кроссоверов Volkswagen Touareg в России составили 3363 автомобиля, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Оценить стоимость владения этим или другим автомобилем можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: Volkswagen