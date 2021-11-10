Продажи китайских автомобилей в октябре выросли на 109%

С начала 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей китайских марок в России ежемесячно демонстрируют рост, и в октябре они снова выросли, даже на падающем рынке, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Так, объем реализации таких машин в прошлом месяце составил 13 713 экземпляров, показав рост на 109%.

Самым популярным китайским брендом в РФ по итогам октября стал Haval. Его продукция, по данным АЕБ, разошлась тиражом в 4 803 экземпляров – почти в 3 раза больше, чем год назад (1 604 шт.). На втором месте находится Chery, реализация автомобилей которого выросла на 175% – до 4 098 штук. Замыкает первую тройку Geely с результатом в 3 002 проданных машины (+49%). Отметим, что суммарно на три этих бренда - Haval, Chery, Geely - пришлось почти 87% от общего количества китайских автомобилей, реализованных в октябре в России.

Продажи автомобилей остальных китайских марок выглядят следующим образом: Changan (898 шт.; +15%), EXEED (397 шт.), FAW (280 шт.: -17%), GAC (108 шт.), DFM (105 шт.; +18%), Lifan (16 шт.; -91%), Brilliance (3 шт.; -93%), Zotye (2 шт.), Foton (1 шт.; -96%).

В целом же за 10 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 90 143 новых машин китайских брендов, что тоже на 109% больше, чем год назад.

Как шли продажи китайских автомобилей в другие месяцы 2021 года, насколько динамика их реализации совпадала/не совпадала с тем, что происходило в целом на рынке новых легковых автомобилей и LCV - можно посмотреть в специально подготовленной инфографике.

Фото: Haval