Стали известны цены и дата начала продаж обновленного семейства Kia Ceed

Компания Kia объявила цены и комплектации для обновленных моделей семейства Ceed. Как сообщается в официальном пресс-релизе марки, хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW будут предлагаться в шести комплектациях, с двумя вариантами двигателей и двумя типами трансмиссии. Стоимость Kia Ceed варьируется от 1 564 900 до 2 109 900 руб., Ceed SW доступен в диапазоне от 1 604 900 до 2 179 900 руб. Продажи в официальных дилерских центрах Kia стартуют 15 ноября.
Обновленное семейство Ceed получило расширенную линейку силовых агрегатов. Кроме хорошо знакомого атмосферного двигателя с распределенным впрыском 1.6 MPI (128 л.с.), под капотом может располагаться новый двигатель семейства Smartstream – 1.5 T-GDI c непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Прежний 140-сильный мотор 1.4 T-GDI исчез из списка модификаций, а мощность нового двигателя составляет 150 л.с. Он обеспечивает лучшую динамику, а кроме того, более экономичен и имеет сниженный уровень вредных выбросов. Новый двигатель работает в паре с семиступенчатой преселективной трансмиссией 7-DCT. Мотор 1.6 MPI (128 л.с.) агрегатируется с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Вне зависимости от спецификации все автомобили обновленного семейства Ceed оснащаются системой выбора режима движения Drive Mode Select.
Автомобили Ceed/Ceed SW в начальной комплектации Comfort (от 1 564 900 и от 1 604 900 руб. соответственно) оснащаются колесами с шинами 195/65 R15 на стальных дисках с полноразмерными декоративными колпаками. В салоне центральное место занимает приборная панель Supervision с цветным TFT-дисплеем с диагональю 4,2 дюйма. Еще один дисплей диагональю 8 дюймов относится к базовой мультимедийной системе, которая поддерживает беспроводной доступ к Apple Carplay и Android Auto.
На хэтчбеки и седаны в комплектации Luxe (от 1 614 900 и от 1 654 900 руб.) устанавливаются колеса с шинами 205/55 R16 на легкосплавных литых дисках. Начиная с этой комплектации, Ceed/Ceed SW оборудуются светодиодными дневными ходовыми огнями (LED DRL) и противотуманными фарами, а также задними датчиками парковки. Вместо кондиционера в салоне установлен двухзонный климат-контроль, а для пассажиров второго ряда предусмотрен откидной центральный подлокотник с подстаканниками.
Начиная с комплектации Prestige (от 1 724 900 и от 1 1774 900 руб.) на автомобили устанавливается заводской комплекс телематики Kia Connect. С его помощью владелец может дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, управлять обогревами рулевого колеса и лобового стекла, закрытием дверей, а также получать статус систем автомобиля, информацию о его местонахождении и другие сведения.
В исполнении Prestige и выше, Kia Ceed и Ceed SW имеют светодиодные задние фонари и светодиодные повторители указателей поворота в корпусах зеркал заднего вида. Сами наружные зеркала получают электропривод складывания, а зеркало в салоне выполняется по электрохромной технологии – с автоматическим затемнением.
В салоне Ceed/Ceed SW Prestige используется комбинированная отделка из искусственной кожи и ткани, а набор опций комфорта существенно расширен. Помимо этого, имеется ряд систем комплекса Drive Wise:
- система контроля слепых зон (BCW),
- система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW),
- система безопасного выхода из автомобиля (SEW).
Отличительные черты автомобилей в комплектации Premium (от 1 869 900 и от 1 939 900 руб.) – это 17-дюймовые колесам с шинами Michelin 225/45 R17 на легкосплавных дисках и светодиодная оптика со встроенными светодиодными противотуманными фарами. В салоне для сидений водителя и переднего пассажира предусмотрена электрорегулировка поясничного подпора. Есть мультимедийно-навигационная система с увеличенным до 10,25 дюйма сенсорным дисплеем. Начиная с комплектации Premium комплекс телематики Kia Connect с навигационными сервисами позволяет получать информацию о пробках, камерах, парковках, ближайших АЗС, строить маршрут, привязывать календарь смартфона к Kia Connect и многое другое.
Список комплектаций обновленного семейства Ceed пополнили две новые версии - GT Line и GT Line+.
В комплектацию GT Line (от 1 979 900 и от 2 039 900 руб.) входят 17-дюймовые колеса с шинами Michelin 225/45 R17 на легкосплавных дисках эксклюзивного дизайна, спортивный передний бампер, накладки на пороги и зеркала заднего вида с отделкой черным глянцем, спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой, спортивное рулевое колесо с эмблемой «GT Line», металлические накладки на педали и черная отделка потолка.
Топовая комплектация GT Line+ (от 2 109 900 и от 2 179 900 руб.) оснащается наиболее полным набором систем безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise, а кроме того, автомобили в этом исполнении имеют полностью цифровую приборную панель Supervision 12,3 дюйма. В набор опций комфорта входят панель беспроводной зарядки мобильного телефона и дополнительный USB-разъем для пассажиров второго ряда. Сиденья имеют комбинированную отделку из кожи и замши. Для водительского сиденья предусмотрена электрорегулировка положения с функцией памяти.
Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке до конца года, читайте в «Календаре новинок».