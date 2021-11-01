Стали известны цены и дата начала продаж обновленного семейства Kia Ceed

Компания Kia объявила цены и комплектации для обновленных моделей семейства Ceed. Как сообщается в официальном пресс-релизе марки, хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW будут предлагаться в шести комплектациях, с двумя вариантами двигателей и двумя типами трансмиссии. Стоимость Kia Ceed варьируется от 1 564 900 до 2 109 900 руб., Ceed SW доступен в диапазоне от 1 604 900 до 2 179 900 руб. Продажи в официальных дилерских центрах Kia стартуют 15 ноября. Обновленное семейство Ceed получило расширенную линейку силовых агрегатов. Кроме хорошо знакомого атмосферного двигателя с распределенным впрыском 1.6 MPI (128 л.с.), под капотом может располагаться новый двигатель семейства Smartstream – 1.5 T-GDI c непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Прежний 140-сильный мотор 1.4 T-GDI исчез из списка модификаций, а мощность нового двигателя составляет 150 л.с. Он обеспечивает лучшую динамику, а кроме того, более экономичен и имеет сниженный уровень вредных выбросов. Новый двигатель работает в паре с семиступенчатой преселективной трансмиссией 7-DCT. Мотор 1.6 MPI (128 л.с.) агрегатируется с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Вне зависимости от спецификации все автомобили обновленного семейства Ceed оснащаются системой выбора режима движения Drive Mode Select. Автомобили Ceed/Ceed SW в начальной комплектации Comfort (от 1 564 900 и от 1 604 900 руб. соответственно) оснащаются колесами с шинами 195/65 R15 на стальных дисках с полноразмерными декоративными колпаками. В салоне центральное место занимает приборная панель Supervision с цветным TFT-дисплеем с диагональю 4,2 дюйма. Еще один дисплей диагональю 8 дюймов относится к базовой мультимедийной системе, которая поддерживает беспроводной доступ к Apple Carplay и Android Auto.

На хэтчбеки и седаны в комплектации Luxe (от 1 614 900 и от 1 654 900 руб.) устанавливаются колеса с шинами 205/55 R16 на легкосплавных литых дисках. Начиная с этой комплектации, Ceed/Ceed SW оборудуются светодиодными дневными ходовыми огнями (LED DRL) и противотуманными фарами, а также задними датчиками парковки. Вместо кондиционера в салоне установлен двухзонный климат-контроль, а для пассажиров второго ряда предусмотрен откидной центральный подлокотник с подстаканниками. Начиная с комплектации Prestige (от 1 724 900 и от 1 1774 900 руб.) на автомобили устанавливается заводской комплекс телематики Kia Connect. С его помощью владелец может дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, управлять обогревами рулевого колеса и лобового стекла, закрытием дверей, а также получать статус систем автомобиля, информацию о его местонахождении и другие сведения.