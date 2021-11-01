Начат прием заказов на Renault Kaptur в лимитированной версии Intense

С 1 ноября российские дилеры Renault начали прием заказов на кроссовер Kaptur в специальной версии Intense, которая также доступна для заказа в онлайн-шоуруме. Как сообщает пресс-служба французской марки, Renault Kaptur Intense предлагается к продаже от 1 385 000 руб.

Палитра цветов Kaptur в исполнении Intense пополнилась новым – оранжевый металлик (Orange Atacama) с черной или серебристой крышей. Кроме того, автомобили этой серии оснащаются 17-дюймовыми легкосплавными дисками MONTIS в сером исполнении, на боковые зеркала устанавливаются накладки под карбон, а на крыльях расположены фирменные шильдики с надписью INTENSE.

В салоне также появились контрастные акценты оранжевого цвета – прострочка на дверях и центральной консоли, отделка воздуховодов, а также сиденья с новой комбинированной обивкой с оранжевой прострочкой. Поддерживает яркую внешность и декоративная отделка передней панели со вставками под карбон.

Лимитированная серия Intense создана на базе средней комплектации Drive и дополнительно включает в себя наиболее востребованные опции – климат-контроль, камеру заднего вида и задние датчики парковки, датчики дождя и света, а также мультимедийную систему EasyLink c сенсорным экраном и возможностью пользоваться подключаемыми сервисами Renault Connect. Высокое качество звука обеспечивает аудиосистема премиум-класса Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. За дополнительную плату доступна полностью светодиодная головная оптика Pure Vision.

Кроссоверы Kaptur в лимитированной серии Intense предлагаются к продаже в четырех модификациях. Переднеприводный автомобиль с мотором 1,6 л в паре с механической коробкой или CVT X-tronic доступен за 1 385 000 и 1 445 000 руб. соответственно. Кроссовер с турбодвигателем ТСе150 в сочетании с трансмиссией CVT X-tronic, передним или полным приводом можно приобрести за 1 555 000 и 1 635 000 руб. соответственно.

Напомним, что сегодня минимальная рекомендованная производителем цена на Renault Kaptur начинается от 1 220 000 руб. А вот сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать на нашем канале Автостат ТВ, где эксперты агентства рассказывают обо всех нюансах расчета остаточной стоимости автомобиля.

Фото: Renault