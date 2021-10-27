Renault придумает новые названия для своих кроссоверов

Компания Renault перестанет использовать названия Kadjar и Koleos: эти модели следующего поколения получат новые имена, что позволит избежать ассоциаций с предшественниками, которым так и не удалось снискать популярность на рынке. Новые названия в Renault пока не раскрывают, однако долго ждать не придется – премьера новой генерации Kadjar состоится уже в 2022 году, а следующий Koleos дебютирует еще через год, пишет портал Motor.ru.

Напомним, актуальный Koleos покинул российский рынок осенью прошлого года, а Kadjar в нашей стране не продавался вовсе. В настоящее время российская линейка SUV от Renault включает кроссоверы Duster и Kaptur, а также купе-кроссовер Arkana, которые производятся на заводе компании в Москве.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до 2025 года компания Renault планирует представить в России пять новинок, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Первой из них стал внедорожник Renault Duster нового поколения, который поступил в продажу в марте этого года. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

Сколько эти автомобили стоят через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подробно рассказывают обо всех нюансах расчета этого показателя на канале Автостат ТВ.

Фото: Renault