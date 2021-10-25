В России продано 5 тысяч бюджетных автомобилей Chevrolet после возвращения на рынок

Компания «Келес Рус» реализовала в России 5 тысяч автомобилей Chevrolet массового сегмента, чьи продажи после почти пятилетнего перерыва возобновились в июне прошлого года – в рамках специального соглашения между General Motors и UzAuto Motors. На сегодняшний день модельный ряд Chevrolet массового сегмента представлен в России тремя моделями – компактными седанами Cobalt и Nexia, а также субкомпаткным хэтчбеком Spark.

Как сообщает пресс-служба «Келес Рус», лидером продаж на российском рынке является седан Chevrolet Cobalt с показателем 2843 автомобиля (57% всего объема реализации). На долю другого седана Chevrolet Nexia пришлось 35% продаж (1738 машин), а оставшиеся 8% (419 автомобилей) – на счету субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark.

Напомним, Chevrolet Spark в Россию поставляет завод UzAuto Motors, расположенный в городе Асака (Узбекистан), а Chevrolet Cobalt и Nexia – завод «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай (Казахстан), где эти модели производятся методом крупноузловой сборки из комплектующих, произведенных на заводе UzAuto Motors.

Узнать стоимость этих автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

Фото: «Келес Рус»