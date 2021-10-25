BMW i4 появится в России только в самой мощной M-версии

Компания BMW объявила о планах привезти в Россию первую электрическую «эмку». До нашей страны доберется самая мощная версия лифтбека i4 – M50 с 544-сильной силовой установкой. Ожидается, что у российских дилеров «заряженный» полноприводный электрокар появится не раньше лета следующего года. Стоимость будущей новинки пока неизвестна, пишет издание «Авторевю».

Напомним, BMW i4, премьера которого состоялась минувшим летом, получил модификации с двумя вариантами силовых установок. Базовая версия, уже доступная к покупке в Европе и США, оборудована одним электромотором, отдача которого составляет 340 л.с. и 430 Нм. Агрегат укомплектован 83,9-киловаттной батареей. На одном заряде аккумуляторов такой электрокар может проехать до 590 км по циклу WLTP.

Для российского рынка будет доступен i4 в исполнении M50. Такой электромобиль оборудован двумя электромоторами на каждой оси. Совокупная отдача силовой установки составляет 544 л.с. и 795 Нм. В паре с агрегатом работает тот же аккумулятор, что и на младшей версии. До «сотни» самый мощный i4 разгоняется за 3,9 секунды. При этом запас хода электрокара без подзарядки составляет 510 км.

Ожидается, что BMW i4 для российского рынка оборудуют светодиодной оптикой, адаптивной подвеской, а также цифровой приборной панелью и спортивными сиденьями-«ковшами». В качестве дополнительных опций для седана предусмотрены лазерные фары, 20-дюймовые колесные диски, а также премиальная акустическая система Harman/Kardon.

Стоит отметить, что уже в начале следующего года у российских дилеров появится электрический кроссовер BMW iX: прием заказов ведется с лета, и начальная цена с тех пор не менялась. Единственная предложенная в России версия xDrive50 (523 л.с.) предлагается от 8,5 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», баварский автоконцерн BMW Group вплоть до 2025 года планирует последовательно увеличивать объем продаж электромобилей более чем на 50% в год и, в конечном счете, достичь десятикратного роста относительно 2020 года. Ожидается, что в 2030 году не менее половины проданных автомобилей BMW Group будут полностью электрическими. Наконец, в течение следующих 10 лет концерн планирует выпустить на дороги в общей сложности около 10 млн электромобилей.

«В ноябре состоится запуск моделей BMW iX и BMW i4, которые придадут еще один мощный импульс развитию электрической мобильности концерна. Заказы по всему миру отражают высокий интерес наших клиентов к новым электрическим моделям», – заявил член правления BMW AG Питер Нота.

В ближайшие годы в линейку электромобилей BMW Group войдут электрические версии BMW 5 серии, BMW 7 серии, BMW X1 и модели-преемника MINI Countryman. К 2023 году практически в каждом сегменте BMW Group будет присутствовать как минимум одна электрическая модель.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: BMW