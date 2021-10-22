Обновленный Volkswagen Passat Alltrack нашел первого покупателя в России

Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack передан первому клиенту в России. Торжественное вручение автомобиля состоялось в дилерском центре «Сигма Моторс» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба немецкой марки. Напомним, новинка предлагается с силовым агрегатом мощностью 220 л.с. в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion по цене от 3 млн 697 тыс. рублей.

Внешний вид Passat Alltrack отличают обновленные передний и задний бамперы, фары и задние фонари, решетка радиатора с новым логотипом, легкосплавные колесные диски Kalamata 8J x 18, серебристые рейлинги и корпуса боковых зеркал, хромированная окантовка боковых стекол, а также бампера с хромированными вставками. Автомобиль оборудован светодиодными фарами с дневными ходовыми огнями и динамическим сигналом поворота, динамическим автокорректором фар с динамическим поворотным светом, противотуманными фарами со статической подсветкой поворотов, светодиодными задними фонарями с динамическим сигналом поворота, теплоизолирующим лобовым стеклом с безнитевым электрообогревом и звукоизоляцией, боковыми зеркалами с электрорегулировками, электроскладыванием и запоминанием настроек, с автозатемнением со стороны водителя.

Внутренняя отделка модели представлена специальной тканевой обивкой сидений Alltrack, вставками Tracks на передней панели и в отделке дверей, декоративными вставками Piano Black на центральной консоли, отделкой дверных панелей вставками из искусственной кожи, металлическими накладками на пороги и тканевыми ковриками спереди и сзади.

Passat Alltrack комплектуется мультифункциональным спортивным рулевым колесом с кожаной отделкой и обогревом, сенсорными кнопками и подрулевыми переключателями, рукояткой рычага КП с кожаной отделкой, съемной шторкой багажного отделения с роликовым механизмом автоматического открывания при поднятии двери багажника. Для максимального комфорта водителя и пассажиров в салоне предусмотрены передние сиденья с электрорегулировкой, водительское сиденье ergoComfort с запоминанием настроек и функцией комфортного выхода, обогрев передних и боковых задних сидений. Кроме того, для Passat Alltrack доступно полноразмерное легкосплавное запасное колесо.

В качестве информационно-развлекательного оборудования предлагается навигационная система Discover Media с 8-дюймовым дисплеем, 8 динамиками, беспроводной интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink), а также интерфейс подключения мобильного телефона «Комфорт» с индукционной зарядкой.

Модель также оснащена 10-дюймовой цифровой реконфигурируемой приборной панелью, трехзонным климат-контролем Climatronic с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений, датчиками парковки спереди и сзади, камерой заднего вида, расположенной под логотипом Volkswagen, электроприводом открывания и закрывания двери багажника, датчиками дождя и света, двумя разъемами USB-C спереди, , розетками 12В, 220В и USB разъемом для зарядки на центральной консоли сзади, розеткой 12B в багажном отделении.

Кроме того, водителю ассистируют передовые системы помощи, среди которых: адаптивное управление шасси DCC, включая выбор профиля вождения, круиз-контроль с ограничителем скорости, электромеханический усилитель руля с регулировкой усилия в зависимости от скорости, электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold, электронная блокировка дифференциала XDS, ассистент движения на подъеме и спуске, система Start/Stop с функцией рекуперативного торможения, система удержания в полосе Lane Assist, а также система автоматического управления дальним светом Light Assist, функция управления ближним светом фар Coming/Leaving Home и режим дневного света, система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless access.

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Фото: Volkswagen