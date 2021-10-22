Новый Lexus LX получил версию для бездорожья

Вслед за премьерой нового Lexus LX для международного рынка компания Lexus представила в Японии особый вариант автомобиля, наиболее адаптированный к езде по бездорожью.

Как пишет портал Autonews.ru, Lexus LX 600 в исполнении Offroad получил уменьшенные до 18 дюймов колеса с особыми покрышками, предназначенными для езды вне асфальта. Кроме того, внедорожник обзавелся черными расширителями колесных арок, а также вставками по бокам радиаторной решетки такого же цвета.

Главным техническим изменением стало появление переднего, центрального и заднего дифференциала повышенного трения. Стандартный вариант укомплектован только одним самоблокирующимся дифференциалом на задней оси.

Под капотом Lexus LX 600 Offroad установлен 3,5-литровый бензиновый мотор V6 с двумя турбинами, развивающий 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Появится ли такой внедорожник за пределами Японии, пока не объявлено. Lexus LX нового поколения в стандартном исполнении доберется до России в следующем году. Цены и комплектации станут известны позже. Нынешнее поколение Lexus LX доступно по цене от 7 млн 909 тыс. рублей и 8 млн 254 тыс. рублей за версии LX450d и LX570 соответственно.

Как мы уже сообщали ранее, среди полноразмерных 3-летних внедорожников премиум-сегмента Lexus LX показал лучший результат по сохранности остаточной стоимости. А cколько стоят другие внедорожники через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: Lexus