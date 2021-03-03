Lexus LX – полноразмерный премиальный внедорожник с лучшей остаточной стоимостью среди 5-летних автомобилей

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что среди полноразмерных 3-летних внедорожников премиум-сегмента лучший результат по сохранности остаточной стоимости демонстрирует модель Lexus LX. Это звание она подтверждает и среди автомобилей, находящихся в возрасте 5 лет.

Согласно результатам исследования «Residual value – 2021», именно внедорожник Lexus LX имеет наибольший индекс остаточной стоимости среди 5-летних машин премиум-сегмента SUV (E). Так, по итогам 2020 года этот автомобиль (купленный в 2015 году новым) сохраняет свою первоначальную цену в среднем на уровне 75,3%.

Совсем немного уступает лидеру другая модель японского премиум-бренда – Lexus GX, чей результат оказался равен 74,1%. А замыкает тройку полноразмерных премиальных внедорожников с лучшей остаточной стоимостью Mercedes-Benz GLE. Индекс RV у этой модели в возрасте 5 лет составил 71,7%.

Отметим также, что в премиальных сегментах Е и SUV (D) лучшие результаты по сохранности остаточной стоимости среди 5-летних машин тоже показывают представители Lexus – седан ES и кроссовер NX соответственно.

Фото: Lexus