Опубликованы первые изображения нового Range Rover | АВТОСТАТ

Опубликованы первые изображения нового Range Rover

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Опубликованы первые изображения нового Range Rover

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Компания Land Rover опубликовала первые тизеры флагманского внедорожника Range Rover нового поколения, премьера которого состоится 26 октября 2021 года. В продажу новинка поступит в 2022 году и составит конкуренцию Lexus LX нового поколения, BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, а в «старших» версиях поборется за покупателей с Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Как пишет портал Autonews.ru, судя по размытому первому изображению, новый Range Rover сохранит узнаваемый фирменный силуэт кузова с ниспадающей линией крыши, широкой линией остекления и затемненными стойками. На втором тизере изображена массивная радиаторная решетка с новым узором в спортивном стиле и кромка капота с названием модели.

В основу Range Rover пятого поколения ляжет модульная платформа MLA, на которой будут созданы современные автомобили альянса Jaguar Land Rover. Эта архитектура предусматривает использование разных силовых установок: новый внедорожник получит модификации с классическими двигателями внутреннего сгорания, а также версии с гибридными и полностью электрическими агрегатами.

Также Range Rover после смены поколения сохранит спортивную модификацию SVR. При этом, как ожидается, на смену нынешнему компрессорному 5,0-литровому мотору V8 мощностью 575 л.с. придет 4,4-литровая «восьмерка» с двумя турбинами с отдачей 600 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», подразделение Special Vehicle Operations представило эксклюзивную серию внедорожников Range Rover Sport SVR Ultimate с новым эффектным покрытием кузова, содержащим тонкие стеклянные частицы. Стоимость новинки в России составит от 12 млн 227 тыс. рублей. Range Rover Sport SVR – самый быстрый, мощный и динамичный внедорожник в линейке Land Rover. Текущее поколение модели оснащается 5,0-литровым 575-сильным двигателем V8 с нагнетателем, который создает максимальный крутящий момент 700 Нм. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч всего за 4,5 секунды и развивает максимальную скорость 283 км/ч.

А во сколько обойдется содержание автомобиля Land Rover или другого премиального бренда (и не только) – подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Land Rover

Опубликованы первые изображения нового Range Rover

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvпремиум-маркикроссоверыjaguar land roverland roverrange rover

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