Honda показала хот-хэтч Civic Type R нового поколения | АВТОСТАТ

Honda показала хот-хэтч Civic Type R нового поколения

0

Honda показала хот-хэтч Civic Type R нового поколения

Электрокары и гибриды в России
Все готовые отчёты

Компания Honda опубликовала фотографии хот-хэтча Civic Type R следующего поколения, чья мировая премьера состоится в следующем году. Снимки были сделаны во время испытаний машины на Нюрбургринге, сообщает портал Autonews.ru.

На фотографиях Civic Type R следующего поколения скрыт под камуфляжем. Однако уже сейчас можно сказать, что хот-хэтч получит большую решетку радиатора, крупный воздухозаборник, новые бамперы и красные тормозные суппорты Brembo. Также машину оборудуют антикрылом и выхлопной системой с тремя патрубками.

Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. По неофициальным данным, новинку укомплектуют 2,0-литровым бензиновым турбомотром мощность 310 л.с. При этом не исключено, что Civic Type R может стать последней моделью Honda с традиционными ДВС. Скорее всего, в дальнейшем модели Honda будут выпускать исключительно с гибридными силовыми установками и электродвигателями.

Напомним, обычный Civic одиннадцатого поколения дебютировал в первой половине 2021 года. Седан и хэтчбек получили 2,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 160 л.с. В качестве альтернативы предложат доработанную 1,5-литровую «турбочетверку», отдачу которой увеличили с 176 до 180 л.с. Оба мотора работают вместе с вариатором, в некоторых версиях также доступна 6-ступенчатая «механика».

А как развивается направление гибридов и электромобилей в нашей стране? Подробно об этом будут говорить уже сегодня участники онлайн-конференции «Электрокары и гибриды в РФ». Присоединяйтесь!

Фото: Honda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиразработкиhondahonda civic

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно