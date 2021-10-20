Honda показала хот-хэтч Civic Type R нового поколения

Компания Honda опубликовала фотографии хот-хэтча Civic Type R следующего поколения, чья мировая премьера состоится в следующем году. Снимки были сделаны во время испытаний машины на Нюрбургринге, сообщает портал Autonews.ru.

На фотографиях Civic Type R следующего поколения скрыт под камуфляжем. Однако уже сейчас можно сказать, что хот-хэтч получит большую решетку радиатора, крупный воздухозаборник, новые бамперы и красные тормозные суппорты Brembo. Также машину оборудуют антикрылом и выхлопной системой с тремя патрубками.

Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. По неофициальным данным, новинку укомплектуют 2,0-литровым бензиновым турбомотром мощность 310 л.с. При этом не исключено, что Civic Type R может стать последней моделью Honda с традиционными ДВС. Скорее всего, в дальнейшем модели Honda будут выпускать исключительно с гибридными силовыми установками и электродвигателями.

Напомним, обычный Civic одиннадцатого поколения дебютировал в первой половине 2021 года. Седан и хэтчбек получили 2,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 160 л.с. В качестве альтернативы предложат доработанную 1,5-литровую «турбочетверку», отдачу которой увеличили с 176 до 180 л.с. Оба мотора работают вместе с вариатором, в некоторых версиях также доступна 6-ступенчатая «механика».

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Фото: Honda