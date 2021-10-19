Ford представил новый Tourneo Connect, созданный на базе Volkswagen Caddy

Компания Ford представила коммерческий автомобиль Tourneo Connect нового поколения, доступный как с двумя, так и с тремя рядами сидений. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж, который намечен на весну 2022 года.

Как пишет портал Autonews.ru, «каблучок» стал первой моделью Ford, разработанной в рамках соглашения о сотрудничестве американского концерна с Volkswagen, заключенного 2,5 года назад. Ford Tourneo Connect создан на базе нового Volkswagen Caddy, который, в свою очередь, построен на масштабируемой платформе MQB, лежащей в основе большинства современных моделей концерна Volkswagen AG. При этом внешне Tourneo Connect существенно отличается от своего немецкого «донора»: американская модель получила совершенно другую переднюю часть кузова с новой оптикой, радиаторной решеткой и бампером.

Что касается салона, то он практически не отличается от интерьера Volkswagen Caddy, за исключением другого рулевого колеса и оформления передней панели. Ford Tourneo Connect предложат с 8-дюймовым дисплеем информационно-развлекательного комплекса, а за доплату будет доступен экран диагональю 10,25 дюйма, а также виртуальный щиток приборов. В состав доступных электронных «помощников» войдет 19 различных ассистирующих функций, в том числе адаптивный круиз-контроль.