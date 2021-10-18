«Автотор» начал поставки автомобилей Kia на экспорт

Калининградский завод «Автотор» начал экспорт кроссоверов Kia Sorento четвертого поколения в Беларусь. До конца 2021 года планируется осуществить поставку на белорусский рынок еще нескольких партий автомобилей Kia, включая модели Seltos, Sportage и Sorento, сообщает пресс-служба «Автотора».

Напомним, первые поставки продукции калининградского предприятия в Беларусь начались в декабре 2017 года, когда была отгружена пилотная партия коммерческих автомобилей Hyundai HD78. С марта 2018 года осуществляются экспортные поставки пассажирских автомобилей – Hyundai Santa Fe Premium и Hyundai Elantra.

В дальнейшем «Автотор» совместно с действующими партнерами намерен расширять модельный ряд и количество автомобилей, поставляемых за пределы России. Напомним, на сегодняшний день предприятие выпускает автомобили под марками Kia, Hyundai и BMW.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках выполнения обязательств по СПИК «Автотор» в настоящее время осуществляет реализацию проекта по строительству нового производственного корпуса. Он позволит обеспечить поэтапное наращивание объемов выпуска автомобилей, произведенных по полному циклу. Проведена подготовка к строительству нового цеха окраски производительностью до 100 тыс. кузовов в год, который предполагается сдать в эксплуатацию в 2023 году. Таким образом, совокупные мощности окрасочного производства составят 150 тыс. кузовов в год, что обеспечит дальнейший рост объемов выпуска автомобилей по полному циклу. Кроме того, в новом цехе окраски будут вместо сольвентных красок применяться водорастворимые, что в результате окажет положительное влияние на степень экологичности предприятия. В целом, на реализацию обязательств по специальному инвестиционному контракту с Минпромторгом России и правительством Калининградской области «Автотор» инвестирует 32 млрд рублей.

В настоящее время на «Автоторе» по полному технологическому циклу со сваркой и окраской кузовов выпускаются четыре модели легковых и пять моделей коммерческих автомобилей Kia и Hyundai. По итогам 2021 года объем выпуска автомобилей по полному циклу предполагается увеличить на 50%.

Помимо этого, в 2023 году «Автотор» планирует начать выпуск электромобилей. О перспективах развития этого транспорта в нашей стране можно узнать в ходе специальной онлайн-конференции «Autostat Analityc Break: электрокары и гибриды в России», которая пройдет 20 октября. Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: «Автотор»