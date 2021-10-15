В России начались продажи кроссовера Kia Sorento 2022-го модельного года

Российские дилеры Kia начали продажи кроссовера Kia Sorento 2022-го модельного года. Стоимость модели в обновленных комплектациях составляет от 2 млн 499 тыс. 900 рублей до 3 млн 629 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Кроссовер Sorento стал очередной моделью Kia, получившей новый логотип бренда.
Компания Kia продолжает расширять мультимедийные возможности моделей: теперь в комплектациях Classic, Comfort и Luxe, оснащенных мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, стала доступна беспроводная поддержка Android Auto и Apple Carplay.
Во всех комплектациях Sorento с 2022 модельного года расширен фирменный пакет Kia «Теплые опции»: в него включены электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Улучшены внедорожные возможности полноприводных версий Sorento с двигателем 2,5 MPI, которые получили функцию принудительной активации системы полного привода (режим AWD Lock). Доступнее стал комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise. Теперь уже начиная с комплектации Prestige, кроссовер Sorento оснащается системой предотвращения фронтального столкновения FCA (уровень распознавания: автомобиль/пешеход), системой предотвращения выезда из полосы движения LKA, системой контроля внимания водителя DAW (с функцией предупреждения о начале движения), ассистентом движения в полосе LFA и ассистентом управления дальним светом НВА.
Максимальные комплектации Premium и Premium+ получили передние тормозные диски увеличенного диаметра. Проекционный дисплей, отображающий наиболее важную информацию на лобовое стекло перед глазами водителя, стал доступен и в комплектации Premium. Также в этих комплектациях теперь предлагается обивка потолка черного цвета, а в комплектации Premium+ металлические накладки на педали. Стоит также отметить, что в комплектации Premium+ клиенты теперь имеют возможность выбора между отделкой салона черного цвета и коричневой. Комплектация Premium+ Brown предусматривает отделку сидений с использованием премиальной кожи Nappa коричневого цвета.
Начиная с комплектации Prestige, Kia Sorento 2022-го модельного года оснащается штатно устанавливаемым комплексом телематики Kia Connect, благодаря которому владелец всегда может оставаться на связи с автомобилем при помощи смартфона и использовать различные сервисы, в том числе и геолокационные.
Напомним, продажи Kia Sorento четвертого поколения стартовали на российском рынке в октябре 2020 года, и с тех пор его владельцами стали 13700 клиентов. Kia Sorento четвертого поколения – первая модель бренда, созданная на новой платформе N3, которая разработана специально для среднеразмерных автомобилей. Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.
На российском рынке Sorento предлагается с двумя силовыми установками: бензиновым двигателем 2.5 MPI (мощность 180 л. с. и крутящий момент 232 Нм) в сочетании с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач, а также дизельным мотором 2.2 CRDi (мощность 199 л. с. и крутящий момент 440 Нм), который агрегатируется с новой 8‑ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. С бензиновым двигателем кроссовер может иметь как передний привод, так и привод на все колеса, дизельные версии представлены только в полноприводном исполнении. Кроме того, кроссовер получил два варианта компоновки сидений – пятиместный и семиместный.
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Фото: Kia