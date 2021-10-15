В России начались продажи кроссовера Kia Sorento 2022-го модельного года

Российские дилеры Kia начали продажи кроссовера Kia Sorento 2022-го модельного года. Стоимость модели в обновленных комплектациях составляет от 2 млн 499 тыс. 900 рублей до 3 млн 629 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Кроссовер Sorento стал очередной моделью Kia, получившей новый логотип бренда.

Компания Kia продолжает расширять мультимедийные возможности моделей: теперь в комплектациях Classic, Comfort и Luxe, оснащенных мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, стала доступна беспроводная поддержка Android Auto и Apple Carplay.

Во всех комплектациях Sorento с 2022 модельного года расширен фирменный пакет Kia «Теплые опции»: в него включены электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Улучшены внедорожные возможности полноприводных версий Sorento с двигателем 2,5 MPI, которые получили функцию принудительной активации системы полного привода (режим AWD Lock). Доступнее стал комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise. Теперь уже начиная с комплектации Prestige, кроссовер Sorento оснащается системой предотвращения фронтального столкновения FCA (уровень распознавания: автомобиль/пешеход), системой предотвращения выезда из полосы движения LKA, системой контроля внимания водителя DAW (с функцией предупреждения о начале движения), ассистентом движения в полосе LFA и ассистентом управления дальним светом НВА.

Максимальные комплектации Premium и Premium+ получили передние тормозные диски увеличенного диаметра. Проекционный дисплей, отображающий наиболее важную информацию на лобовое стекло перед глазами водителя, стал доступен и в комплектации Premium. Также в этих комплектациях теперь предлагается обивка потолка черного цвета, а в комплектации Premium+ металлические накладки на педали. Стоит также отметить, что в комплектации Premium+ клиенты теперь имеют возможность выбора между отделкой салона черного цвета и коричневой. Комплектация Premium+ Brown предусматривает отделку сидений с использованием премиальной кожи Nappa коричневого цвета.

Начиная с комплектации Prestige, Kia Sorento 2022-го модельного года оснащается штатно устанавливаемым комплексом телематики Kia Connect, благодаря которому владелец всегда может оставаться на связи с автомобилем при помощи смартфона и использовать различные сервисы, в том числе и геолокационные.