Alfa Romeo распродала весь тираж «заряженных» Giulia GTA

Экстремальные суперседаны Alfa Romeo Giulia GTA и GTAm дебютировали в марте прошлого года, их выход на рынок был приурочен к 110-летию итальянской марки. Оба базируются на модификации Giulia Quadrifoglio и оснащаются битурбошестеркой объемом 2,9 литра, которая развивает 540 л.с. Тираж был ограничен 500 экземплярами, и к октябрю 2021 года все машины распродали, сообщает портал Motor.ru.

На момент появления «заряженных» Alfa Romeo Giulia GTA и GTAm в продаже в числе приоритетных рынков компания называла Европу, Ближний Восток и Африку, но в итоге автомобили разошлись по миру: 88 экземпляров приобрели японцы, еще 40 – китайцы и 18 – австралийцы. Цена «младшей» четырехдверки составляла 175 тыс. евро (14,7 млн рублей), а за трековый GTAm, который разгоняется с места до 100 км/ч за 3,6 секунды, нужно было выложить 180 тыс. евро (почти 15,2 млн рублей). Для сравнения, обычная Giulia Quadrifoglio стоит от 86,5 тыс. евро (7,3 млн рублей).

Помимо форсированного мотора, GTA отличается от обычной Giulia Quadrifoglio обвесом, расширенной на 50 мм колеей, 20-дюймовыми дисками и карбон-керамическими тормозами. Обе машины можно было заказать в базовых цветах: белом Trophy White, зеленом Montreal Green и красном GTA Red, а также выбрать одну из ливрей, подражающих гоночным Alfa Romeo, которые принимали участие в европейском кузовном чемпионате в 1970-х годах.

Обозначение GTA (Gran Tourismo Allegerita) впервые появилось на гоночных «Альфах», разработанных автоспортивным подразделением Autodelta в конце 1960-x. Шильдик GTAm получился после добавления America, так как на такие машины ставили систему впрыска, необходимую для сертификации машин в Новом Свете.

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Фото: Alfa Romeo