Volvo S90 в сентябре вошел в тройку бестселлеров марки в России

Российские дилеры Volvo в сентябре реализовали 800 автомобилей, что на 3,8% ниже показателя годичной давности. Отрицательный результат продаж обусловлен недостатком ряда моделей: нехватка комплектующих повлияла на объемы выпуска автомобилей, однако к концу отчетного месяца производство начало восстанавливаться, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи Volvo составили 6908 машин – на 39,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Volvo на российском рынке в сентябре стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 518 единиц (+28%). Второй результат по объему продаж показал компактный кроссовер ХС40, на котором остановили свой выбор 146 покупателей (+64%). На третье место вышел флагманский бизнес-седан S90 с показателем 61 реализованный автомобиль (-32%).

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Volvo