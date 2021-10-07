Aurus рассказал о планах на 2022 год

Компания Aurus в рамках открытия шоу-рума «Авилон» в Москве раскрыла планы по модельному ряду на 2022 год.

Как пишет «Российская газета», в настоящее время Aurus предлагает представительские седаны Senat только в максимальной комплектации стоимостью 24 млн рублей. Впрочем, все машины на этот год уже раскуплены, и уже принимаются заказы ориентировочно на весну 2022-го. Первые клиенты получат свои машины в ближайшие дни. Сколько именно автомобилей компания собирается реализовать – точной цифры не называют, но отмечают, что бренд намерен продавать «не меньше автомобилей, чем другие люксовые марки».

В первом квартале 2022 года компания представит кроссовер Komendant, после чего должно стартовать его производство. О цене роскошного SUV пока говорить рано, но предполагается, что она будет чуть выше начальной стоимости Senat (18 млн рублей). Как отметил глава «Аурус» Адиль Ширинов, работы над новой моделью идут четко по графику.

Предполагается, что полноприводный Komendant оснастят гибридной силовой установкой (598 л.с.), которая состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора, аккумуляторной батареи и 9-ступенчатого «автомата». Клиренс машины будет на уровне 200 мм. Шасси имеет несколько режимов движения – Auto, Sport, Comfort, Allroad.

А вот минивэн Arsenal пока на рынок выводить не собираются – частных заказчиков он интересует не очень сильно, хотя в будущем ситуация может измениться.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

Напомним, бренд Aurus на сегодняшний день представляют компании «Панавто» и «Авилон» в Москве. В ближайших планах компании «Аурус» запуск дилерского центра в Санкт-Петербурге (по этому направлению компания сейчас находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами). В дальнейшем планируется открытие дилерских центров и в других городах России.

А какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2021 года? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: «Авилон»

