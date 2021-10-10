Infiniti с начала года увеличил продажи в России на 18%

Российские дилеры Infiniti по итогам девяти месяцев 2021 года реализовали 1528 автомобилей, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Infiniti на российском рынке в январе - сентябре стал кроссовер QX50, чьи продажи увеличились на 7% и составили 682 машины. Второе место занял внедорожник QX80 с показателем 563 реализованных автомобиля (+29%).

В ближайшее время в России стартуют продажи купе-кроссовера QX55 - наследника модели Infiniti FX. В дальнейшем ожидается российский дебют абсолютного нового поколения премиального семиместного кроссовера Infiniti QX60, мировая премьера которого состоялась в июне этого года.

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Фото: Infiniti