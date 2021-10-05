BMW 3 Серии 20-летней давности попали под отзыв в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» 4 октября объявила об отзыве 19 автомобилей BMW 3 Серии, реализованных с апреля 1998-го по май 2000 года. Причины отзыва: из-за разгерметизации газогенератора надувной подушки безопасности (НПБ) водителя в топливо газогенератора может попасть влага. Сильное поглощение влаги, а также возможное просушивание в течение продолжительных периодов времени могут, в соответствии с текущими предположениями, привести к разрушению топлива в связи с механической нагрузкой (например, во время движения по плохой дороге). В этом случае при срабатывании НПБ во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление, а в худшем случае газогенератор может взорваться, вследствие чего металлические детали могут причинить травмы, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в мае компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 35 автомобилей BMW 6-й серии Gran Coupe, реализованных с апреля 2013 года по август 2016 года. Причиной отзыва стало то, что на некоторых автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений, сообщает пресс-служба Росстандарта. Из-за релаксационных свойств углепластика под давлением и нагревом, резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся от динамических толчков во время движения. Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала удерживается контуром автомобиля даже при полностью ослабленном резьбовом соединении (все шесть крепежных гаек). Однако в редких случаях под воздействием тепла и/или высокой скорости во время движения можно полностью сорвать фонарь стоп-сигнала. На всех автомобилях должно быть выполнено повторное закрепление высоко посаженного фонаря стоп-сигнала в центральной области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры BMW реализовали 23383 автомобилей – на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля BMW на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: BMW