Падение авторынка Литвы в сентябре оказалось вдвое сильнее, чем в августе

Литовский авторынок всю весну рос, в июле незначительно упал (-2,4%), и вот уже третий месяц продолжает падение. Если в августе он снизился на 26,5%, то в сентябре его падение усилилось в 2 раза (-53,6%). Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на цифры, предоставленные госпредприятием «Регитра».

В первый осенний месяц жители Литвы приобрели всего 2263 автомобиля. Эксперты объясняют отрицательный результат (-53,6%) уменьшением поставок автопроизводителей – в связи с дефицитом микропроцессоров. При этом отметим, что рынок легковых автомобилей в стране снизился на 56,6% до 2030 шт., а легких коммерческих автомобилей (LCV) – наоборот, немного подрос – до 231 шт. (+17,9%).

В рейтинге марок-лидеров в сентябре произошли изменения: традиционный лидер этого рынка, Fiat, уже третий месяц подряд уступает свое место конкурентам. Так, в июле вместо итальянского бренда на первое место выходила японская Toyota, в августе - лучшие продажи показал немецкий Volkswagen, а в сентябре по числу проданных в стране автомобилей снова победила Toyota, причем, с большим преимуществом.

В первый осенний месяц на учет в Литве поставлено 482 автомобиля марки Toyota, на втором месте по количеству проданных машин – Volkswagen (228 шт.), на третьем – Peugeot (157 шт.). В сегменте «премиум» лучшим был BMW (61 шт.).

Что касается модельного рейтинга, то его в сентябре возглавила Toyota Corolla (153 шт.). В тройку самых продаваемых также вошли Toyota RAV4 (147 шт.) и Fiat Panda (98 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей в лидерах – Volkswagen Crafter, проданный в количестве 51 экземпляра.

Электромобили в Литве начинают пользоваться большей популярностью, чем раньше. Так, за сентябрь 2021 года жители страны приобрели 160 автомобилей на электротяге, что на 190,9% больше, чем в сентябре 2020 года (55 шт.).

В целом за 9 месяцев 2021 года на литовском авторынке реализовано 29096 новых легковых автомобилей, что на 4,9% меньше, чем за январь – сентябрь 2020 года (30580 шт.).

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Фото: Toyota Lietuva