Обновленный Kia Ceed сертифицирован для российского рынка

Компания Kia сертифицировала в России обновленное семейство моделей Kia Ceed. До конца этого года у российских дилеров будут представлены обновленные пятидверный хэтчбек Ceed и универсал Ceed Sportswagon (SW). На российский рынок выйдет также купе-кроссовер XCeed в версии 2022-го модельного года, сообщает пресс-служба корейской марки.

Вслед за Cerato, Soul и Rio модели семейства Ceed получили новый логотип Kia. С обновлением пятидверный хэтчбек Ceed и универсал Ceed Sportswagon (SW) в ряде комплектаций теперь оснащаются комплексом телематики Kia Connect, обладающим расширенным набором функций с доступом к навигационным сервисам. В оснащение обновленных моделей Ceed войдет и новейшая версия комплекса систем безопасности и помощи водителю Drive Wise.

Для обновленных Ceed и Ceed SW, а также для XCeed 2022-го модельного года предложена новая гамма двигателей. На смену двигателю 1,4 T-GDI пришел новый двигатель 1,5 T-GDI линейки Smartstream с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, который сочетается с роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией 7DCT с двумя сцеплениями. У нового силового агрегата увеличился максимальный крутящий момент, теперь он составляет 253 Нм, которые доступны в диапазоне от 1500 до 3500 об/мин. Двигатель 1,5 T-GDI для рынка России имеет мощность 150 л.с. – этот показатель учитывает действующую систему налогообложения, позволяя клиенту иметь меньшую ставку налога на автомобиль (на рынках стран Европы его мощность составляет 160 л.с.).

Помимо нового мотора 1,5 T-GDI для обновленных Ceed и Ceed SW будет предложен двигатель 1,6 MPI (128 л. с., 154,6 Нм) в сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией, а для XCeed 2022-го модельного года – двигатель 1,6 T-GDI (200 л.с., 265 Нм) в сочетании с 7DCT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры KIA реализовали 5000 автомобилей семейства Kia Ceed (-33%), включая 375 купе-кроссоверов XCeed, поступившего в продаже в июне прошлого года. В настоящее время пятидверный хэтчбек Ceed предлагается от 1 млн 434 тыс. 900 рублей, универсал Ceed SW стоит от 1 млн 474 тыс. 900 рублей, стартовая цена на ProCeed в кузове shooting brake составляет 1 млн 839 тыс. 900 рублей, купе-кроссовер XCeed обойдется минимум в 1 млн 754 тыс. 900 рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца этогогода – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Kia