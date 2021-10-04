Авторынок Казахстана в августе перестал расти

В последний летний месяц рынок новых легковых автомобилей в Казахстане впервые с начала года остановился в росте. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Казахстане».

Так, жители соседней страны в августе 2021 года приобрели 8,4 тысячи новых легковых машин, что на 0,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. До августа здесь каждый месяц эксперты фиксировали только положительную динамику.

В марочном рейтинге по итогам августа лидирует Chevrolet, на которую пришлось почти 30% рынка. Объем реализации автомобилей этой марки в стране составил 2480 единиц – в 3,6 раза больше, чем год назад. На втором месте – корейский бренд Hyundai с показателем 1380 штук (-20%), а замыкает тройку марок-лидеров японская Toyota (1110 шт.; -12%). В ТОП-5 также вошли корейская Kia (770 шт.; +11%) и российская LADA (580 шт.; -65%).

Что касается модельного рейтинга, его статистика демонстрирует, что жители Казахстана активнее всего в августе приобретали седаны Chevrolet Cobalt, которые разошлись в количестве 1550 экземпляров. Следом идет седан Chevrolet Nexia (620 шт.). Далее с минимальным отрывом друг от друга идут еще два седана – Hyundai Accent (480 шт.) и Toyota Camry (470 шт.). А замыкает пятерку самых востребованных на этом рынке моделей Kia Rio (400 шт.).

По итогам 8 месяцев 2021 года рынок Казахстана показывает положительную динамику. С января по август включительно жители страны приобрели 70,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более подробно об этом – здесь.

Фото: chevrolet.kz