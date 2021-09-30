Citroen выпустил компактный кросс-хэтчбек C3

Компания Citroen, которая продает в Европе компактный хэтчбек C3, а также «паркетник» C3 Aircross, выпустила еще одну массовую доступную модель под названием C3, разработанную специально для Индии и стран Южной Америки.

Как пишет портал Autonews.ru, новинка создана на упрощенной версии модульной платформы CMP (Common Modular Platform), разработанной специально для компактных моделей вроде Peugeot 208 и Opel Corsa нового поколения. Колесная база автомобиля составила 2,54 м, а длина – 3,98 м. Такие габариты обусловлены особенностями законодательства в Индии, где действует пониженная ставка транспортного налога на машины короче 4 метров.

Разработчики называют новый Citroen C3 «современным хэтчбеком с чертами кроссовера». Новинка имеет подвеску с 180-миллиметровым дорожным просветом, пластиковую защиту нижней части кузова, накладки на колесных арках и порогах, а также рейлинги на крыше.

Автомобиль доступен с полностью цифровой приборной панелью, а информационно-развлекательным комплексом с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

О двигателях нового Citroen C3 пока не сообщается. Предположительно, кросс-хэтч будет доступен с 1,0- и 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 100 и 130 л.с. соответственно. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Привод – исключительно на передние колеса.

По предварительным данным, в Индии, где Citroen C3 появится в начале 2022 года, цены на модель будут начинаться от 700 тыс. рупий (около 700 тыс. руб.). Автомобили также будут продавать в странах Южной Америки, в том числе в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Уругвае, Перу и Эквадоре.

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Фото: Citroen