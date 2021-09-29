Jeep представил новый Grand Cherokee

Компания Jeep представила новый Jeep Grand Cherokee 2022 модельного года, который появится на рынке Северной Америке в четвертом квартале 2021 года. Выход на североамериканский рынок первого электрифицированного Jeep Grand Cherokee 4xe запланирован на начало 2022 года, на других рынках автомобиль появится позже в этом же году, сообщает пресс-служба Stellantis. Новый Jeep Grand Cherokee производится в новом сборочном комплексе Детройта – MackPlant. Это первый в городе производственный объект, построенный практически за три последних десятилетия.

Jeep Grand Cherokee пятого поколения построен на совершенно новой платформе, получил силовую установку с подключаемым гибридным приводом, совершенно новый дизайн кузова, новый интерьер и целый ряд новых технологий, впервые представленных в сегменте полноразмерных SUV. Для новой модели доступны три варианта системы полного привода: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II и Quadra-Drive II. Пневматическая подвеска JeepQuadra-Lift получившая функцию полуактивного демпфирования с электронным управлением, наделяет автомобиль самым большим в классе дорожным просветом 28,7 см и способностью преодолевать водные препятствия глубиной 61 см.

А новый уникальный размыкаемый стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает улучшенную артикуляцию и сцепление с поверхностью на скалистых трассах и серьезном бездорожье. Лучшие в классе тяговые возможности (буксировка прицепа массой до 3265 кг) реализованы благодаря двигателю V8 рабочим объемом 5,7 л.

Информационно-развлекательная система Uconnect 5 в Jeep Grand Cherokee 2022 модельного года получила ряд новых технологий, включая дисплей с диагональю 10,1 дюйма (25,7 см) и функцию обновления «по воздуху» (OTA), при этом скорость работы системы выросла в 5 раз по сравнению с моделью предыдущего поколения. Интерактивный дисплей пассажира с диагональю 10,25 дюйма (26 см) и дисплеи развлекательной системы для задних пассажиров с диагональю 10,1 дюйма (25,7 см) поддерживают Amazon Fire TV. Фото: Jeep