Peugeot Expert получил новую пассажирскую версию в России

Российские дилеры Peugeot в октябре начнут продажи новой пассажирской версии фургона Peugeot Expert – Бизнес-купе. Новинка построена на базе удлиненного кузова (L3, 5306 мм) и будет предлагаться с 2,0-литровым дизельным двигателем 2.0 HDi мощностью 150 л.с., механической или автоматической коробкой передач и одним из двух типов привода: передний или подключаемый полный. Стоимость автомобиля составит от 2 млн 609 тыс. рублей до 3 млн 079 тыс. рублей в зависимости от трансмиссии и типа привода. Переоборудованием фургона занимается ульяновская компания «Автодом», сообщает пресс-служба Peugeot.

Пассажирская версия Peugeot Expert Бизнес-купе вмещает до восьми человек (включая водителя). Впервые для интерьера салона был разработан оригинальный дизайн пассажирского отсека из трехцветного формованного пластика с интегрированными подстаканниками для пассажиров и пластиковыми нишами для хранения. Салон оснащен индивидуальными сиденьями с мягкой обивкой из искусственной кожи с возможностью регулировки спинки и подголовника. Сиденья расположены друг напротив друга, а между ними встроен раскладывающийся столик.

Потолок пассажирского отсека оснащен тремя светодиодными плафонами освещения и шестью дефлекторами для подачи охлажденного воздуха от дополнительного контура кондиционера мощностью в 3 КвТ, расположенном в задней части автомобиля. Покрытие пола в салоне выполнено из автомобильного ковролина, а по периметру кузова установлены безопасные закаленные стекла с шелкографией. Термо- и шумоизоляция автомобиля выполнены из изолона.

В продаже Peugeot Expert Бизнес-купе будет предлагаться в удлиненной версии кузова (L3, 5306 мм) с 2,0-литровым дизельным двигателем 2.0 HDi мощностью 150 л.с., механической или автоматической коробкой передач и одним из двух типов привода: передний или подключаемый полный.

В базовое оснащение Peugeot Expert Бизнес-купе входят импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры, передние противотуманные фары, ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий), ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система), система помощи при старте на подъёме Hill Assist, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, центральный замок с функцией автоматического запирания при движении, полноразмерное запасное колесо и др.

Какие еще модели Peugeot и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Peugeot