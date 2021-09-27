В России стартовали продажи Kia Rio 2022-го модельного года

Российские дилеры Kia начали продажи автомобилей семейства Rio – седанов Rio и кросс-хэтчбеков Rio X – в спецификациях 2022-го модельного года. Стоимость седана Rio 2022-го модельного года составляет от 929 тыс. 900 рублей до 1 млн 284 тыс. 900 рублей. Кросс-хэтчбек Rio X 2022-го модельного года предлагается по цене от 1 млн 049 тыс. 900 рублей до 1 млн 344 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, Rio станет третьей – после Cerato и Soul – моделью на российском рынке, которая получила новый логотип бренда.

Обновлен также список комплектаций для обоих типов кузова: новая комплектация Luxe AV (на базе комплектации Luxe) теперь предлагается для версий с двигателем 1,6 (123 л.с.) как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и с 6-ступенчатой автоматической.

Кроме того, Kia оснащает модели мультимедийными системами с экранами увеличенной диагонали. В комплектации Luxe AV устанавливается мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем с диагональю 8”. Система поддерживает платформы интеграции смартфонов Android Auto и Apple Carplay, открывая доступ к множеству сервисов, в том числе и ряду сервисов Яндекс (Карты, Навигатор, Музыка). Помимо обновленной мультимедийной системы, Kia Rio/Rio X Luxe AV 2022-го модельного года оснащаются камерой заднего вида с динамическими линиями разметки и датчиком света.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Kia