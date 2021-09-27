В России стартовали продажи Kia Rio 2022-го модельного года

Российские дилеры Kia начали продажи автомобилей семейства Rio – седанов Rio и кросс-хэтчбеков Rio X – в спецификациях 2022-го модельного года. Стоимость седана Rio 2022-го модельного года составляет от 929 тыс. 900 рублей до 1 млн 284 тыс. 900 рублей. Кросс-хэтчбек Rio X 2022-го модельного года предлагается по цене от 1 млн 049 тыс. 900 рублей до 1 млн 344 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, Rio станет третьей – после Cerato и Soul – моделью на российском рынке, которая получила новый логотип бренда.
Обновлен также список комплектаций для обоих типов кузова: новая комплектация Luxe AV (на базе комплектации Luxe) теперь предлагается для версий с двигателем 1,6 (123 л.с.) как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и с 6-ступенчатой автоматической.
Кроме того, Kia оснащает модели мультимедийными системами с экранами увеличенной диагонали. В комплектации Luxe AV устанавливается мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем с диагональю 8”. Система поддерживает платформы интеграции смартфонов Android Auto и Apple Carplay, открывая доступ к множеству сервисов, в том числе и ряду сервисов Яндекс (Карты, Навигатор, Музыка). Помимо обновленной мультимедийной системы, Kia Rio/Rio X Luxe AV 2022-го модельного года оснащаются камерой заднего вида с динамическими линиями разметки и датчиком света.
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Фото: Kia
Напомним, гамма двигателей для Kia Rio включает 1,4-литровый семейства Kappa (100 л.с., 132 Нм) и 1,6-литровый семейства Gamma (123 л.с., 156 Нм). Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и с 6-ступенчатой автоматической трансмиссиями.
Стоит отметить, что в октябре прошлого года в продажу поступил обновленный седан Kia Rio, а в декабре у российских дилеров появился кросс-хэтчбек Rio X. По итогам восьми месяцев 2021-го продажи этой модели составили 56585 единиц, что на 11,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Kia Rio удерживает звание самой популярной иномарки на российском рынке пятый год подряд.
Между тем, эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках масштабного исследования, посвященного российским автовладельцам, составили портрет владельцев Kia Rio. При этом в выборке участвовали автомобили, которые были куплены новыми в 2018 – 2020 годах. Как оказалось, более 40% владельцев Kia Rio в нашей стране – представительницы прекрасного пола. Также было установлено, что средний возраст «риовладелиц» составил 42 года. У мужчин, которые являются обладателями этих корейских седанов данный показатель повыше – 44 года. Их доля в структуре владельцев KIA Rio составляет – 60%. Интересно, что среди мужчин больше всего владельцев «Рио» – в возрасте 35 лет, а у женщин – это 38-летние.