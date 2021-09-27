ТОП-5 самых «женских» и «мужских» автомобилей 2021 года

В 2021 году на долю мужчин приходится 67% от общего объема продаж новых автомобилей физическим лицам. Доля женщин в два раза меньше - 33%. При этом средний возраст покупателей-мужчин составляет 46 лет, а женщин - 43 года. Об этом свидетельствует статистика аналитического агентства «АВТОСТАТ» по полу и возрасту.

ТОП-5 «самых женских автомобилей» в 2021 году выглядит следующим образом. На первом месте - французский компактный кроссовер Citroen C3 Aircross (доля владельцев женского пола по данному автомобилю составила 88,2%). На второй строчке - «малыш» узбекского производства Chevrolet Spark (78,1%). На третьем месте - премиальный немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLA (75,5%). Четвертую позицию с минимальным отставанием занимает компактный японский кроссовер Toyota C-HR (75,3%). И замыкает пятерку лидеров роскошный спортивный Porsche Macan (74,4%).

В «мужском зачете» для «чистоты картины» мы убрали пикапы. На первом месте здесь оказался огромный Chevrolet Tahoe, с долей покупателей-мужчин 90,9%. Этот факт подтверждает классическую фразу: «Размер имеет значение!». На втором месте - российский УАЗ «Хантер» (86,1%). А вот третье место неожиданно досталось французскому седану Peugeot 408 (85,9%). Видимо, в дилерских центрах Peugeot так много женских моделей, что этот неказистый седан женщины игнорируют напрочь. Четвертую строчку по праву занимает тольяттинская LADA Niva (85,4%), которая хорошо рулится только в умелых мужских руках. Ну, а замыкают наш рейтинг сразу два автомобиля с одинаковым процентом покупателей-мужчин: премиальный универсал повышенной проходимости Audi A4 Allroad Quattro и доступный китайский внедорожник Haval H5 (по 85,3%).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в стане мужских автомобилей очень плотная борьба за проценты лидерства - более 30 моделей имеют долю покупателей-мужчин свыше 80%. Поэтому в ближайшее время мы подготовим отдельную публикацию на эту тему. А подробное исследование содержится в нашем новом отчете - «Поло-возрастной состав автовладельцев».

Фото: Газпромбанк Автолизинг