Седан Hyundai Elantra стал доступен по подписке Hyundai Mobility

Онлайн-сервис Hyundai Mobility расширил линейку автомобилей, доступных для подписки. С сегодняшнего дня портфолио моделей Hyundai, которые можно взять по подписке, пополнится компактным седаном Elantra нового поколения, сообщает пресс-служба корейской марки.

Для подписки доступна модель Elantra в версии Elegance с бензиновым двигателем Smartstream G2.0 мощностью 150 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой АКП. В перечень опций Hyundai Elantra в этой комплектации входят мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, самозатемняющееся зеркало в салоне, беспроводное зарядное устройство, подогрев задних сидений, интеллектуальная система открывания багажника, функция распознавания присутствия пассажиров на заднем ряду и др. Как и для других автомобилей Hyundai Mobility, в Elantra будут работать система доступа в салон без ключа и удаленный запуск двигателя.

Оформить подписку на модель Hyundai Elantra клиенты могут по годовому тарифу Freedom по цене 33900 рублей/месяц или 38900 рублей /месяц в зависимости от выбранного ежемесячного пробега – 1000 км в месяц или 2500 км в месяц соответственно. Впоследствии арендовать автомобили Elantra можно будет и по двум другим действующим тарифам: Country (посуточная аренда от суток до месяца) и Travel (подписка на один месяц). Автомобиль достаточно забронировать онлайн в одноименном мобильном приложении Hyundai Mobility и забрать на парковке выбранного дилерского центра марки.

Напомним, седьмое поколение компактного седана Elantra дебютировало на российском рынке в конце 2020 года. Внешний вид автомобиля отличается широкой каскадной решеткой радиатора, образующей единое целое с фарами. Благодаря новой платформе третьего поколения, впервые представленной для седьмого поколения модели Elantra, компактный седан получил измененный силуэт и облик четырехдверного спортивного купе с покатой линией крыши и инновационными молдингами. Автомобиль Hyundai Elantra новой генерации стал ниже, длиннее и шире предшественника.

Отметим, что Hyundai Elantra станет вторым седаном в подписной линейке Hyundai Mobility после модели Sonata и седьмым автомобилем Hyundai, предлагаемым по программе подписки. Таким образом, на сегодняшний день в сервисе онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility представлен практически весь текущий модельный ряд бренда в России.

Во сколько обходится содержание любой из этих моделей – можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai