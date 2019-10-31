База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год.

Ежемесячно, для решения ваших задач, мы мониторим базу лизинговых сделок во всех регионах РФ, включая Крым и Севастополь.

Доступны прошлые периоды 2017-2018 гг.

Объектами лизинга в базе являются следующие типы ТС: PC, LCV, HCV, BUS, TR.

База содержит информацию о:

предмете лизинга (тип ТС, марка/модель, год выпуска),

сделке (даты, договор, срок лизинга),

лизингодателе (название, ОГРН, ИНН, регион),

лизингополучателе (название, ОГРН, ИНН, регион, юр/физ лицо).

База дает возможность:

оценить объемы рынка лизинга,

увидеть долю рынка по лизинговым компаниям,

проанализировать потребности компаний-лизингополучателей.

Стоимость БД за 2019 г. по легковым авто:

1 месяц - 20 000 рублей

годовая подписка - 120 000 рублей

ИНДИВИДУАЛЬНО под ваши задачи мы соберем базу лизинга по необходимым параметрам.

Возможно выбрать:

- любой тип ТС, отдельные бренды или модели,

- конктретных лизингодателей/лизингополучателей,

- добавить технические характеристики автомобилей,

- добавить даты постановки на учет ТС из базы,

- необходимый период анализа данных (ежемесячное обновление).

Позвоните нам On-line и мы поможем собрать базу, подготовим шаблон и рассчитаем стоимость.