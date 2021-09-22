Subaru представила Forester для тяжелого бездорожья

Компания Subaru представила самую экстремальную версию обновленного кроссовера Forester, который стала частью новой внедорожной линейки Wilderness. До конца осени новинка ожидается у дилеров США по цене от 33945 долларов (около 2,5 млн рублей по текущему курсу). О появлении такой модификации в России не сообщается, пишет портал Autonews.ru.

От стандартного кроссовера модификация Wilderness отличается усиленной подвеской со значительно увеличенным дорожным просветом (243 мм), дополнительной защитой нижней части кузова, расширителями колесных арок, 17-дюймовыми черными колесами с внедорожными покрышками Yokohama Geolandar, а также черным контрастным элементом на капоте.

Также машина получила новые бамперы, другую оптику и модифицированные рейлинги. Forester Wilderness может перевозить наверху грузы массой до 100 кu. В салоне автомобиля установили новые сиденья с влагостойким покрытием.

Subaru Forester Wilderness оборудован 2,5-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 185 л.с. и 239 Нм крутящего момента. Он работает совместно с перенастроенным вариатором с измененным передаточным числом главной передачи ради обеспечения большей тяги на малых оборотах двигателя, а также с системой полного привода.

В России на данный момент продают дорестайлинговую версию кроссовера Subaru Forester пятого поколения, представленного в 2018 году. Автомобили доступны с двигателями объемом 2,0 и 2,5 л мощностью 150 и 185 л.с. соответственно.

А на какие кроссоверы покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

Фото: Subaru