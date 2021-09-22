Subaru представила Forester для тяжелого бездорожья | АВТОСТАТ

Subaru представила Forester для тяжелого бездорожья

0

Subaru представила Forester для тяжелого бездорожья

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Компания Subaru представила самую экстремальную версию обновленного кроссовера Forester, который стала частью новой внедорожной линейки Wilderness. До конца осени новинка ожидается у дилеров США по цене от 33945 долларов (около 2,5 млн рублей по текущему курсу). О появлении такой модификации в России не сообщается, пишет портал Autonews.ru.

От стандартного кроссовера модификация Wilderness отличается усиленной подвеской со значительно увеличенным дорожным просветом (243 мм), дополнительной защитой нижней части кузова, расширителями колесных арок, 17-дюймовыми черными колесами с внедорожными покрышками Yokohama Geolandar, а также черным контрастным элементом на капоте.

Также машина получила новые бамперы, другую оптику и модифицированные рейлинги. Forester Wilderness может перевозить наверху грузы массой до 100 кu. В салоне автомобиля установили новые сиденья с влагостойким покрытием.

Subaru Forester Wilderness оборудован 2,5-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 185 л.с. и 239 Нм крутящего момента. Он работает совместно с перенастроенным вариатором с измененным передаточным числом главной передачи ради обеспечения большей тяги на малых оборотах двигателя, а также с системой полного привода.

В России на данный момент продают дорестайлинговую версию кроссовера Subaru Forester пятого поколения, представленного в 2018 году. Автомобили доступны с двигателями объемом 2,0 и 2,5 л мощностью 150 и 185 л.с. соответственно.

А на какие кроссоверы покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.  

Фото: Subaru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожникиsuvспецверсиикроссоверыsubarusubaru forester

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно