FAW Bestune T77 прошел сертификацию в России

Компания FAW завершила сертификацию нового среднеразмерного кроссовера Bestune T77, который должен поступить в продажу до конца осени. Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта, пишет портал «Китайские автомобили». Новинка будет находиться в модельном ряду FAW между моделями Х40 и Х80.

Как следует из полученного Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), FAW Bestune T77 будет поставляться в нашу страну с завода в китайском Чанчуне. Длина Bestune T77 составляет 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Для российского рынка кроссовер будет оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с., двумя типами трансмиссии – 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Особенность FAW Bestune T77 – полузависимая подвеска сзади при независимой типа Макферсон спереди. Руль с электроусилителем, все тормозные механизмы – дисковые.

В списке доступного оборудования для FAW Bestune T77 в ОТТС значатся кондиционер, электрические стеклоподъемники, аудиосистема, электропривод наружных зеркал заднего вида, подушки безопасности водителя и переднего пассажира. Покупателям будут также доступны системы мониторинга давления воздуха в шинах, вызова экстренных служб, контроля устойчивости (ESC) и помощи при экстренном торможении.

Напомним, на сегодняшний день модельная линейка FAW на российском рынке включает кроссоверы Besturn X80 и Besturn X40. По итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры FAW реализовали 2102 автомобиля, что на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: FAW