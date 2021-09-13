На каких мотоциклах ездят россияне: ТОП-5 марок и моделей

На середину 2021 года в нашей стране насчитывалось примерно 2,3 млн единиц мототехники, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Какие марки и модели мотоциклов в России являются наиболее распространенными? Эксперты составили их рейтинг.

По данным агентства, рейтинг среди брендов возглавляет «ИЖ», на который пришлось почти 30% от общего количества мотоциклов в РФ, или 672 тыс. штук. На втором месте – мотоциклы «Урал» (320 тыс. шт.) с долей рынка в 14%. Замыкает тройку лидеров продукция Завода имени Дегтярева («ЗиД»), зарегистрированная в количестве 197 тыс. единиц. В ТОП-5 также попали мотоциклы белорусской марки «Минск» (173 тыс. шт.) и чешского производителя Jawa (133 тыс. шт.).

Что касается модельного рейтинга, то здесь на первом месте расположился «ИЖ Юпитер» с показателем 420 тыс. экземпляров. Доля этой модели составляет 18,4%, т.е. это примерно каждый пятый мотоцикл в стране. Вдвое меньше зарегистрировано других мотоциклов бренда «ИЖ» – модели «Планета» (212 тыс. шт.). Сопоставимые друг с другом результаты имеют мотоциклы «ЗиД Восход» и «Урал 8.103» (190 тыс. и 184 тыс. шт. соответственно). Замыкает первую пятерку модельного рейтинга «Минск 3.112» (119 тыс. шт.), доля которого превысила 5%.

Кроме мотоцикла, мы постоянно мониторим сегмент легковых машин. Так, можно подсчитать расходы на эксплуатацию автомобиля при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Авито