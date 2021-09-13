АВТОВАЗ представил LADA Vesta SW Cross для таксопарков

АВТОВАЗ в рамках прошедшего в Москве Международного Евразийского форума «Такси» представил модель LADA Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией в оклейке «такси». Просторный салон и вместительное багажное отделение обеспечивают комфорт пассажирам, а низкая стоимость владения и высокая ремонтопригодность привлекает водителей и владельцев, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

По итогам первого полугодия 2021 года АВТОВАЗ реализовал корпоративным клиентам 50549 автомобилей LADA всех моделей (включая специальные модификации, выпущенные в «ПСА ВИС-Авто» и «ЛАДА Спорт»), что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, на корпоративные продажи пришлось более 25% от общего объема реализации LADA. Бестселлером среди корпоративных клиентов стала LADA Granta: в первом полугодии продано 13882 автомобиля (+34%). На втором месте – LADA Largus с результатом 13554 автомобиля (+48%). Автомобилей LADA Vesta продано 10332 (+46%), включая 984 двухтопливных LADA Vesta CNG. Результат продаж семейства Niva – 10843 внедорожника (+66%), включая автомобили Niva, выпущенные предприятием «LADA Запад Тольятти».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в настоящее время завод «LADA Ижевск» готовится к запуску производства обновленной LADA Vesta с приставкой FL. Ожидается, что в салоны дилеров обновленная LADA Vesta поступит в течение 2022 года. Между тем, в перспективе АВТОВАЗ откажется от собственной платформы LADA B/C, на которой построена флагманская модель LADA Vesta. Как пояснили на АВТОВАЗе, LADA B/C не может обеспечить модульного подхода, позволяющего создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. К тому же она не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ