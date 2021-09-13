Призерам Олимпиады вручили 129 автомобилей BMW

В Москве состоялось торжественное вручение автомобилей российским призерам летней Олимпиады в Токио. В качестве поощрения за успехи им были переданы 129 автомобилей BMW X5 30d, BMW X3 30d и BMW X3 20d. Модели вручены олимпийцам за персональные спортивные достижения и количество завоеванных олимпийских наград, сообщает пресс-служба баварской марки.
«Мы рады поддержать и поздравить российских спортсменов с выдающимися результатами на Олимпиаде в Токио. BMW Group Россия в четвертый раз выступает партнером церемонии награждения олимпийцев, полностью разделяя ценности спорта и стремление к достижению высочайших результатов», – заявил глава BMW Group Россия Штефан Тойхерт.
BMW X5 30d
Это модель с дизельным двигателем объемом 3 литра и мощностью 249 л.с. Привод – полный, а коробка передач автоматическая. В зависимости от комплектации автомобиль стоит от 6 190 000 до 9 150 000 рублей (здесь и далее – по данным сайта «Цена Авто»).
В нем присутствует множество систем помощи водителю. Например, ассистент поиска парковки. Он автоматически найдет свободные места и предложит водителю варианты парковки.
Сиденья в салоне – из перфорированной кожи с электрорегулировками. Это позволит настроить их под себя – спортсменам это очень важно.
BMW X3 30d
У серебряных призеров модель немного проще, однако двигатель такой же, как и у золотых медалистов – дизельный 3-литровый мощностью 249 л.с. Привод – полный, коробка передач – автоматическая. Стоимость модели составляет от 5 210 000 до 5 770 000 рублей.
Уже в базовой комплектации есть система динамического контроля устойчивости (DSC). Она оценивает стиль и характер перемещения автомобиля и при возникновении риска – стабилизирует его. В отличие от X5, в Х3 – сиденья тканевые.
BMW X3 20d
У бронзовых призеров та же модель, что и у серебряных медалистов. Отличие лишь в двигателе. Он дизельный, но объемом 2 литра, а мощность – 190 л.с. Привод – тоже полный, а коробка передач – автоматическая. Цена – от 4 520 000 до 5 140 000 рублей.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания BMW определилась с моделью развития производства в России: она намерена пойти на углубление производственных процессов в партнерстве с калининградским «Автотором». Об этом «Газете.Ru» сообщил глава BMW Group Россия Штефан Тойхерт, отметив, что в вопросе строительства собственного завода в нашей стране концерну не удалось прийти к оптимальному решению по СПИКу в переговорах с российским правительством.
По итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры BMW реализовали 23383 автомобиля, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».
Фото: BMW, Юлия Бубнова/ТАСС