Призерам Олимпиады вручили 129 автомобилей BMW

В Москве состоялось торжественное вручение автомобилей российским призерам летней Олимпиады в Токио. В качестве поощрения за успехи им были переданы 129 автомобилей BMW X5 30d, BMW X3 30d и BMW X3 20d. Модели вручены олимпийцам за персональные спортивные достижения и количество завоеванных олимпийских наград, сообщает пресс-служба баварской марки. «Мы рады поддержать и поздравить российских спортсменов с выдающимися результатами на Олимпиаде в Токио. BMW Group Россия в четвертый раз выступает партнером церемонии награждения олимпийцев, полностью разделяя ценности спорта и стремление к достижению высочайших результатов», – заявил глава BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

BMW X5 30d Это модель с дизельным двигателем объемом 3 литра и мощностью 249 л.с. Привод – полный, а коробка передач автоматическая. В зависимости от комплектации автомобиль стоит от 6 190 000 до 9 150 000 рублей (здесь и далее – по данным сайта «Цена Авто»). В нем присутствует множество систем помощи водителю. Например, ассистент поиска парковки. Он автоматически найдет свободные места и предложит водителю варианты парковки. Сиденья в салоне – из перфорированной кожи с электрорегулировками. Это позволит настроить их под себя – спортсменам это очень важно.

BMW X3 30d У серебряных призеров модель немного проще, однако двигатель такой же, как и у золотых медалистов – дизельный 3-литровый мощностью 249 л.с. Привод – полный, коробка передач – автоматическая. Стоимость модели составляет от 5 210 000 до 5 770 000 рублей. Уже в базовой комплектации есть система динамического контроля устойчивости (DSC). Она оценивает стиль и характер перемещения автомобиля и при возникновении риска – стабилизирует его. В отличие от X5, в Х3 – сиденья тканевые. BMW X3 20d У бронзовых призеров та же модель, что и у серебряных медалистов. Отличие лишь в двигателе. Он дизельный, но объемом 2 литра, а мощность – 190 л.с. Привод – тоже полный, а коробка передач – автоматическая. Цена – от 4 520 000 до 5 140 000 рублей.