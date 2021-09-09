Infiniti с начала года увеличила продажи в России на 36%

Российские дилеры Infiniti по итогам восьми месяцев 2021 года реализовали 1399 автомобилей, что на 36% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Infiniti на российском рынке в январе-августе стал кроссовер QX50, чьи продажи увеличились на 14% и составили 587 машин. Второе место занял внедорожник QX80 с показателем 547 реализованных автомобилей (+52%). Стоит также отметить результат продаж спорткара Infiniti Q60. Даже несмотря на то, что двухдверное купе с недавних пор предлагается на российском рынке только с одним вариантом двигателя – бензиновый «2,0-Турбо» (211 л.с.), эту модель выбрали 29 покупателей.

В ближайшее время в России стартуют продажи купе-кроссовера QX55 – наследника модели Infiniti FX. В дальнейшем ожидается российский дебют абсолютного нового поколения премиального семиместного кроссовера Infiniti QX60, мировая премьера которого состоялась в июне этого года.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Infiniti