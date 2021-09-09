Renault Duster за 2 года стал дороже на 40%

Эксперты «Цена Авто» составили график изменения цены на французский кроссовер Renault Duster, который является одним из самых популярных автомобилей сегмента SUV в России. В марте текущего года на рынок вышло второе поколение этой модели, появилась лимитированная серия Edition One, список комплектаций пополнился версией с «вариатором», продажи растут... А что же с ценами? Как они изменились?

Оказалось, что за два последних года, с сентября 2019-го по сентябрь 2021-го, стоимость Renault Duster в базовой комплектации выросла на 285 000 руб. (+39,6%), топовая версия подорожала на 356 000 руб. (+30,9%).

Как отмечают эксперты, рост цен на Renault Duster за последнее время ускорился. Например, в предыдущем двухлетнем периоде, с декабря 2017-го по декабрь 2019-го, прибавка к минимальной и максимальной ценам была существенно ниже и составила 80 000 руб. (+12,5%) и 123 000 руб. (+11,9%) соответственно.

Сегодня российским покупателям доступен Renault Duster стоимостью от 1 004 000 до 1 509 000 руб. Для этой модели предусмотрено 18 конфигураций и целых пять силовых агрегатов, включая дизельный двигатель 1,5 л (109 л.с.) и бензиновые 1,6 л (114 и 117 л.с.), 2,0 л (143 л.с.) и 1,3 л (150 л.с.). Трансмиссия – пяти- и шестиступенчатая МКП или «вариатор». Привод – полный или передний.

Подробный график роста цены на Renault Duster, а также пояснения к нему, можно найти здесь.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения.

Фото: Renault