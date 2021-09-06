Российский авторынок в августе снизился на 17%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе снизились на 17% до 114130 машин. По итогам восьми месяцев 2021 года российский авторынок составил 1 млн 067 тыс. 890 автомобилей (+21,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж. Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, в ассоциации ожидают нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев. Учитывая существующий тренд, АЕБ пока оставляет свой прогноз на конец года (+9,8%) без изменений, однако вернется к этому вопросу после третьего квартала.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в августе снизились на 32% и составили 19428 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 17277 машин (-13%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 14106 проданных автомобилей, что на 19% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 9699 покупателей (-11%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи продажи составили 6848 машин (-4%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли Volkswagen (6754 шт., -41%), Skoda (5497 шт., -39%), ГАЗ (5161 шт., +34%), Chery (2956 шт., рост в 2,6 раза) и Nissan (2770 шт., -28%).

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».