Продажи Ford Transit в августе выросли на 72%

Российские дилеры Ford в августе реализовали 1914 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 72% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 12008 машин, что на 66% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Напомним, в мае завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Предприятие планирует поддерживать данные объемы до конца года и, в случае необходимости, готово их увеличить.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 155 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.). Стоит отметить, что в августе был запущен сервис подписки на всю коммерческую линейку автомобилей семейства Ford Transit.

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Фото: «Соллерс Форд»