Завод «Соллерс Форд» возобновил работу после летних каникул

Завод «Соллерс Форд» сегодня, 31 августа, возобновляет производство автомобилей Ford Transit после ежегодного корпоративного отпуска, который проходил с 16 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что в период простоя на производственной площадке были проведены плановые работы по обслуживанию, ремонту и отладке оборудования.

В настоящее время предприятие «Соллерс Форд» работает 5 дней в неделю в режиме повышенной производительности. В мае объем производства Ford Transit был увеличен на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Завод планирует поддерживать данные объемы до конца года и, в случае необходимости, готов их увеличить.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Ford реализовали 1789 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 5% больше, чем годом ранее. Таким образом, модель показала лучший в истории результат июльских продаж на российском рынке. По итогам семи месяцев 2021 года продажи Ford Transit в нашей стране составили 10094 машины, что на 65% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 155 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Кроме сегмента коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Соллерс Форд»