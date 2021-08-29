Минимальная цена Hyundai Solaris за 2 года выросла на 18%

Hyundai Solaris – вторая по популярности модель в линейке корейского бренда (после кроссовера Creta). Этот седан стабильно входит в пятерку самых востребованных автомобилей на российском рынке. Эксперты «Цена Авто» выяснили, как сильно выросла цена* на Hyundai Solaris за последние 2 года.

С июня 2019-го по август 2021-го, стоимость Hyundai Solaris в стартовой комплектации увеличилась на 131 000 руб. (+17,7%), в максимальной – на 302 000 руб. (+30,2%).

Если сравнивать с предыдущим двухлетним периодом, с июля 2017-го по июнь 2019-го, то тогда прибавка к минимальной цене была сопоставима как в рублевом, так и в процентном отношении – 114 100 руб. (+18,3%). А вот рост стоимости на автомобиль в топовой комплектации был гораздо ниже – 89 100 руб. (+9,8%).

Сегодня седан Hyundai Solaris предлагается к продаже от 870 000 до 1 301 000 руб. На выбор доступно 18 модификаций с двигателями 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.), которые работают в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической КП.

Подробный график роста цены на Hyundai Solaris, а также пояснения к нему, можно найти здесь.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения.

Фото: Hyundai