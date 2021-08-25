В России выпущен 250-тысячный лифтбек Skoda Rapid

Калужский завод Volkswagen Group Rus выпустил 250-тысячный лифтбек Skoda Rapid с момента начала производства модели в феврале 2014 года. Юбилейным стал автомобиль в версии Hockey Edition, окрашенный в красный цвет Ruby Red металлик, сообщает пресс-служба чешской марки.

Напомним, весной прошлого года на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге началось производство лифтбека Skoda Rapid второго поколения. Кроме того, с 2015 года на предприятии производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI, которые в том числе предлагаются для Skoda Rapid.

Стоит отметить, что компактный лифтбэк Skoda Rapid является бестселлером марки на российском рынке. По итогам семи месяцев 2021 года в нашей стране было продано 27620 автомобилей нового поколения. В результате Skoda Rapid в ТОП-10 самых продаваемых моделей на российском авторынке, согласно данным АЕБ.

Для Skoda Rapid доступны три варианта бензиновых четырехцилиндровых двигателей: два атмосферных 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с. и один турбированный 1.4 TSI мощностью 125 л.с. Модель предлагается в четырех комплектациях – Entry, Active, Ambition и Style – по цене от 964 тыс. рублей.

Внешний вид Skoda Rapid второго поколения отличают резко очерченные грани, ниспадающая линия капота, фары стреловидной формы со встроенными светодиодами и шестиугольная решетка радиатора. Задняя часть автомобиля получила зауженные L-образные фонари в кристаллическом дизайне, а также надпись Skoda на крышке багажника. В салоне нового Skoda Rapid обращают на себя внимание новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы, который расположен непосредственно в поле зрения водителя.

Какие еще модели Skoda и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Skoda