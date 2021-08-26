За 2 года Volkswagen Polo подорожал в полтора раза

Эксперты «Цена Авто» составили график изменения стоимости самого популярного немецкого автомобиля на российском рынке – Volkswagen Polo. За последние два года этот автомобиль пережил смену поколений, поменял кузов и превратился из седана в лифтбек. А что за это время произошло с ценами?

Выяснилось, что с июня 2019-го по август 2021-го минимальная стоимость Volkswagen Polo увеличилась на 316 000 руб. (+47,1%), максимальная – на 429 000 руб. (+44,9%).

Эксперты отмечают, что рост цен на этот автомобиль за последнее время ускорился. Для примера: в предыдущем двухлетнем периоде, с июля 2017-го по июнь 2019-го, прибавка к минимальной и максимальной ценам Volkswagen Polo составляла всего 71 000 руб. (+5,5%) и 49 000 руб. (+8,2%) соответственно.

Сегодня стоимость лифтбека Volkswagen Polo шестого поколения варьируется от 986 900 до 1 383 900 руб. На выбор доступно 10 модификаций с двигателями объемом 1,4 л и 1,6 л с отдачей 90, 110 и 125 л.с. Трансмиссия – пятиступенчатая МКП или шести- и семиступенчатый «автомат».

Подробный график роста цены на Volkswagen Polo, а также пояснения к нему, можно найти здесь.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения.

Фото: Volkswagen