Минимальная стоимость Kia Rio за 2 последних года выросла на 20%

Самая популярная иномарка российского авторынка, Kia Rio, за два последних года, с июня 2019-го по август 2021-го, подорожала на 20,3% или 155 000 руб. К такому выводу пришли эксперты «Цена Авто», изучив динамику цен на базовую и топовую комплектации «корейца».

Уточним, что речь идет о модификации Rio в кузове «cедан» в начальной комплектации. Если же рассмотреть рост цен на топовую версию, то здесь прибавка составит 200 000 руб. или 18,6%.

Показательно, что в предыдущие 2 года, с июля 2017 по июнь 2019, рост минимальной и максимальной цены на эту модель составил 104 000 руб. (16%) и 85 000 руб. (8,6%) соответственно.

Сегодня седан Kia Rio можно приобрести от 919 900 руб. за начальную версию Classic с двигателем 1,4 л. (100 л.с.) и МКП до 1 274 900 руб. за самую «богатую» версию Premium с мотором 1,6 л (123 л.с.) и «автоматом».