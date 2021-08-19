В России продан первый кроссовер Volkswagen Taos

В дилерском центре «КЛЮЧАВТО» в Москве состоялось торжественное вручение первого в России Volkswagen Taos: клиентка выбрала версию Status с двигателем мощностью 150 л.с.

Напомним, новинка предлагается в трех комплектациях – Respect (от 1 млн 626 тыс. 900 руб.), Status (от 1 млн 906 тыс. 900 руб.) и Exclusive (от 2 млн 099 тыс. 900 руб.). Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия Joy! стоимостью от 2 млн 023 тыс. 400 рублей. Каждую из комплектаций возможно будет дополнить пакетами с расширенным перечнем оборудования, а также рядом отдельных опций, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Его длина составит 4417 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1602 мм. Дизайн Volkswagen Taos отличают оригинальный образ передней части и капот с мощным рельефом, колесные диски диаметром от 16’’ до 18’’ (в зависимости от комплектации), а также серебристые накладки на бамперах, трапециевидные фальш-патрубки выхлопных труб и черные или серебристые рейлинги на крыше.

Для российского рынка кроссовер предлагается с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Среди функционального оснащения Volkswagen Taos доступны широкий набор систем помощи водителю IQ.Drive, адаптивные световые технологии IQ.Light, современные системы безопасности, пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль Climatronic, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, атмосферная подсветка, а также камера заднего вида с омывателем.

Модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получила принципиально новую мультимедийную систему с дисплеем диагональю 10”, интуитивным интерфейсом, отсылающим к быстродействующим современным смартфонам, поддержкой Bluetooth и App-Connect.

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Фото: Volkswagen