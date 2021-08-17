В России началось производство кроссовера Genesis GV70

Калининградский завод «Автотор» начал производство нового среднеразмерного кроссовера Genesis GV70. Напомним, автомобили Genesis производятся на этом предприятии с октября 2016 года. На сегодняшний день в линейке выпускаемой продукции завода – пять моделей премиального бренда: G70, G80, G90, GV80 и GV70, сообщает пресс-служба «Автотора».

Ранее компания Genesis объявила цены на новый среднеразмерный кроссовер Genesis GV70. Новинка будет предлагаться в пяти комплектациях – Elegance, Advance, Supreme, Sport и Ultimate – по цене от 4 млн 150 тыс. рублей до 6 млн 150 тыс. рублей. В России Genesis GV70 будет доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (249 л.с.) и 3,5 л (379 л.с.), а также с 2,2-литровым дизельным агрегатом (199 л.с.) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Экстерьер GV70 отличают радиаторная решетка Crest Grille, фары Quad Lamps в виде двух тонких, растянутых в динамике светодиодных линий, а также рельефные изгибы боковых поверхностей, которые указывают на родство с другими моделями бренда Genesis. Линия ниспадающей крыши сочетается с подчеркнутыми хромированной отделкой контурами окон и задней стойкой. Завершают внешний облик автомобиля раздвоенная задняя оптика Quad Lamps, интегрированные в бампер патрубки выхлопной системы и задний спойлер, визуально продолжающий линию крыши.

Салон Genesis GV70 получил минимальное количество кнопок и сенсорный 14,5-дюймовый LCD-дисплей мультимедийной системы. Стоит также отметить такие элементы как аккуратные узкие воздуховоды системы кондиционирования, круглый селектор системы Shift-by-wire (SBW), и центральный блок управления климатом. Кроме того, кроссовер Genesis GV70 стал первой моделью бренда на российском рынке с поддержкой телематических сервисов Genesis Connected Services, открывающих новые способы взаимодействия водителя и автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» начал масштабную модернизацию окрасочного производства, которая будет проходить в период с 17 июля по 4 сентября 2021 года. Реконструкция окрасочного производства «Автотора» выполняется компанией Dürr (Германия) и ее подрядчиками. Общая стоимость работ составляет порядка 6 млн евро. По итогам модернизации запланировано увеличение производительности окрасочного производства на 20% – с 10 до 12 кузовов в час. Полностью окрасочное производство будет готово к выполнению заданных объемов окраски кузовов по всем цветам к 1 октября 2021 года.

В настоящее время на «Автоторе» по полному технологическому циклу со сваркой и окраской кузовов выпускаются четыре модели легковых и пять моделей коммерческих автомобилей Kia и Hyundai. Расширение и обновление производственных мощностей позволит достичь показателя в 50 тыс. кузовов в год. В целом по итогам 2021 года объем выпуска автомобилей по полному циклу предполагается увеличить на 50%.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».



Фото: «Автотор»