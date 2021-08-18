Приложения Яндекс.Карты и Навигатор стали доступны владельцам автомобилей Honda

Владельцы автомобилей Honda теперь могут пользоваться приложениями Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор через системы Apple CarPlay и Android Auto, позволяющие строить маршруты и искать локации непосредственно на экране мультимедийной системы автомобиля. Интерфейс приложений оптимизирован для пользования ими за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба японской марки. Так, например, Яндекс.Навигатор информирует водителя о скоростных ограничениях и наличии камер контроля даже без предварительного построения маршрута.

В приложения встроены сервисы Заправки, Музыка и Алиса. Согласно правилам пользования CarPlay и Android Auto, эти сервисы не доступны на экране автомобильной мультимедийной системы. Однако воспользоваться ими можно выбрав функцию «Продолжить в телефоне». Это позволит быстро переключиться на смартфон и воспользоваться услугой, например, оплатить заправку онлайн.

Чтобы работать с приложениями Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор, используя экран информационно-развлекательной системы автомобиля, необходимо оформить подписку Яндекс Плюс. Первые три месяца пользования сервисом будут бесплатными, если сделать это в мобильном приложении Яндекс.Карт или Навигатора. Подписка также обеспечивает доступ к ряду других услуг, например, позволяет слушать в дороге музыку или получать кешбэк, пользуясь сервисом Яндекс.Заправки.

Во сколько обойдется содержание автомобиля японской или любой другой марки, подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Honda