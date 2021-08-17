Volkswagen Crafter стал доступнее в России

Клиенты марки Volkswagen Коммерческие автомобили из России с августа 2021 года снова могут заказать Crafter с двигателем мощностью 102 л.с. в любой из версий – Kasten, Pritsche и Шасси с одиночной и двойной кабиной. Компания произвела изменение компонентов двигателя, чтобы повысить его надежность и производительность. Стоимость модели составляет от 2 млн 785 тыс. 400 рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как отмечается, двигатель, предлагаемый для Crafter с максимальной массой от 3,0 до 3,88 тонны, пользуется большим спросом у корпоративных клиентов при крупных заказах. Возвращение Crafter с двигателем мощностью 102 л.с. расширяет ценовой диапазон модели: начальная стоимость автомобиля стала на 4% ниже (версия Шасси), что делает его более доступным. Кроме того, в ближайшее время будет объявлено о еще одном важном расширении линейки двигателей Crafter.

Напомним, на российском рынке для Volkswagen Crafter доступны все размеры кузовов, три варианта привода – передний, задний, полный 4Motion, два варианта трансмиссии – 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая. В России модель получила 2,0-литровые дизельные двигатели различной мощности. Для переднего привода (поперечное расположение) предлагаются двигатели мощностью 102 л.с. и 140 л.с.; для заднего (продольное расположение) – 122 л.с. и 163 л.с. Для полного привода 4Motion предназначен мотор 140 л.с., который доступен только в сочетании с 6-ступенчатой ручной коробкой передач.

Стандартно Volkswagen Crafter для России проходит подготовку для холодного климата и оснащается дополнительным отопителем (догревателем). В качестве опции доступны обогреваемый руль, обогреваемое лобовое стекло и системы отопления кабины и грузового отделения.

Из ассистирующих систем безопасности стоит отметить активный ассистент движения по полосе Lane Assist, парковочный автопилот Park Assist, ассистент движения с прицепом Trailer Assist, систему определения усталости Rest Assist и ассистент управления головным светом Light Assist. Что касается систем пассивной безопасности, то здесь, наряду с фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также подушками безопасности для защиты головы для водителя и переднего пассажира, также имеются камера заднего вида Rear View, ассистент выезда с парковки Rear Traffic Alert и разработанная специально для нового Crafter сенсорная защита боковых сторон кузова.

Какие еще модели Volkswagen и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Volkswagen